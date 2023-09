Hanoi (VNA) - Sur l'invitation de la présidente du Parlement bangladais, Shirin Sharmin Chaudhury, et du président de l'Assemblée nationale bulgare, Rosen Zhelyazkov, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue à la tête d'une haute délégation parlementaire du Vietnam, a quitté Hanoi jeudi matin 21 septembre pour des visites officielles du 21 au 26 septembre au Bangladesh et en Bulgarie.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue à la tête d'une haute délégation parlementaire du Vietnam, a quitté Hanoi jeudi matin 21 septembre pour des visites officielles du 21 au 26 septembre au Bangladesh et en Bulgarie. Photo : VNA

La visite du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, vise à mettre en œuvre la politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures fixée lors du 13e Congrès national du Parti et de la Résolution n° 34-NQ/TW du 9 janvier 2023 du Bureau politique, à promouvoir les relations de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et les deux organes législatifs des deux pays et continuer à booster les relations amicales entre le Vietnam et le Bangladesh, affirmant le respect du Vietnam pour l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Bulgarie.

La visite au Bangladesh s'est déroulée dans le contexte du bon développement des relations amicales Vietnam-Bangladesh, notamment au moment même où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques (1973 - 2023), contribuant ainsi à consolider et à élargir les relations amicales et la coopération efficace et pratique entre les deux pays dans tous les domaines, affirmant l'engagement de l'Assemblée nationale du Vietnam à coopérer avec le Parlement bangladais du Bangladesh après la visite officielle de la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury au Vietnam en 2017.

Cet événement de politique extérieure le plus important entre le Vietnam et le Bangladesh à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (11 février 1973-2023) devra contribuer à promouvoir les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays et les amener à une nouvelle étape de développement.

La visite officielle en Bulgarie du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a eu lieu après 15 ans de la visite du président de l'Assemblée nationale Nguyen Phu Trong en 2008. La visite visait à consolider et à renforcer davantage les relations d'amitié traditionnelles, l'unité et la coopération multiforme entre le Vietnam et La Bulgarie en général, la coopération parlementaire entre les deux pays notamment, signer à nouveau le protocole d'accord entre l'Assemblée nationale vietnamienne et l'Assemblée nationale bulgare, promouvoir la coopération bilatérale dans tous les domaines, la mise en œuvre efficace de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), encourager l'Assemblée nationale bulgare à ratifier l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) et échanger des opinions sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun.- VNA