Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Huê . Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Hue, est arrivé jeudi matin 7 décembre à Bangkok, entamant sa visite officielle en Thaïlande, sur l'invitation de son homologue thaïlandais, Wan Muhamad Noor Matha.



Il a été accueilli à l'aéroport international de Don Muang par le premier vice-président de la Chambre des représentants Padipat Suntiphada, le secrétaire général p.i de la Chambre des représentants thaïlandaise Arpath Sukhanunth, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh et des Vietnamiens résidant dans ce pays.



Du 7 au 10 décembre, Vuong Dinh Huê aura un entretien et des entrevues avec des dirigeants thaïlandais sur les orientations et mesures visant à promouvoir les relations entre les deux pays.



Il s'agit de la première visite officielle en Thaïlande de Vuong Dinh Huê en tant que président de l'AN vietnamienne, également de la première visite en Thaïlande d'un haut dirigeant vietnamien après la formation du nouveau gouvernement dans le Royaume.

Des Vietnamiens résidant en Thaïlande accueillent le président de l'AN vietnamienne. Photo: VNA



Cette visite revêt des significations importantes dans le contexte où les deux parties promeuvent activement le programme d'action sur la mise en œuvre du partenariat stratégique renforcé pour la période 2022-2027 et organisent des activités pour célébrer le 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique (2013-2023).



La visite vise à poursuivre la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie lors du 13e Congrès national du Parti, à consolider et à élargir de manière proactive et active les bases des relations politiques et à promouvoir la coopération efficace et substantielle entre le Vietnam et la Thaïlande dans tous les domaines. -VNA