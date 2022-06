Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, arrive à l'aéroport d'Heathrow à Londres , entamant sa visite officielle au Royaume-Uni du 28 au 30 juin. Photo: VNA

Londres (VNA) - À 15h25 le 28 juin (heure locale), le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue et une haute délégation de l’organe législatif du Vietnam sont arrivés à l'aéroport d'Heathrow à Londres, entamant leur visite officielle au Royaume-Uni du 28 au 30 juin.

La visite est effectuée sur invitation du président de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, John Mcfall et du président de la Chambre des communes du Royaume-Uni, Lindsay Hoyle.

La cérémonie d'accueil du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à l'aéroport d'Heathrow. Photo: VNA

Après son arrivée à Londres, le président de l'AN Vuong Dinh Hue, a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président de l'AN a adressé à l'ensemble de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni et aux fonctionnaires et employés de l'ambassade du Vietnam et à leurs proches les chaleureuses salutations.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue rencontre le personnel de l'ambassade du Vienam et des représentants de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni. Photo: VNA

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont établi les relations diplomatiques le 11 septembre 1973. En mars 2008, le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé une Déclaration commune portant leurs relations au niveau du "Partenariat pour le développement". En septembre 2010, ces relations ont été rehaussées au niveau du "Partenariat stratégique".

En 2020, à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique (2010 - 2020), les ministres des Affaires étrangères des deux parties ont publié une Déclaration commune exprimant leur volonté de porter les relations à un niveau supérieur.

En particulier, dans le contexte de pandémie de COVID-19, le Royaume-Uni a activement soutenu le Vietnam dans l'accès aux vaccins. AstraZeneca, du Royaume-Uni, fut le premier vaccin à être approuvé au Vietnam.

En 2021, malgré les difficultés causées le COVID-19, le commerce bilatéral a atteint 6,6 milliards de dollars. Les exportations du Vietnam vers le Royaume-Uni ont fortement augmenté grâce à l'accord de libre-échange Vietnam - Royaume-Uni et à la reprise de la chaîne d'approvisionnement. Le Royaume-Uni est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe.

La visite officielle du président de l’AN Vuong Dinh Hue vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère fixée par le 13e Congrès national du Parti, à maintenir et à approfondir les relations de coopération bilatérale, affirmant la haute considération du Vietnam à l'égard de son partenariat stratégique avec le Royaume-Uni.

En outre, la visite vise à promouvoir la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA), créant un nouvel élan pour les relations bilatérales dans la politique, la diplomatie, l’économie, le commerce, la sécurité, la défense, l’éducation, la formation, la résilience au changement climatique (mise en œuvre des engagements de la COP-26) et autres domaines potentiels. -VNA