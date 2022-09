Hanoï (VNA)- Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a rencontré le 12 septembre son homologue cambodgien, Samdech Heng Samrin, qui a entamé lundi une visite officielle de trois jours dans le pays.

Lors de l'entretien. Photo : VNA

Après la cérémonie d’acceuil, les deux dirigeants des organes législatifs ont eu un entretien au cours duquel Vuong Dinh Hue a souligné l'importance de la visite du président de l'Assemblée nationale du Cambodge au Vietnam.

Les deux responsables l'ont informé de la situation politique, économique et sociale de chaque pays, et ont convenu de maintenir l'échange de délégations à tous les niveaux pour favoriser la confiance politique entre les deux pays.

Ils ont également convenu de coopérer dans la gestion efficace de la sécurité des frontières, de contrôler strictement la criminalité et les entrées et sorties illégales, de construire une frontière de paix, d'amitié et de solidarité, et d'achever la démarcation et le placement des bornes frontaliers, qui ont atteint 84 % du projet fixé.

Vuong Dinh Hue a suggéré que les deux parties achèvent bientôt le plan directeur visant à relier les deux économies d'ici 2030, signent un accord commercial frontalier et mettent effectivement en œuvre le protocole d'accord sur le développement et la connexion des infrastructures commerciales dans la zone frontalière, ainsi que des accords pour la promotion et la protection des investisseurs et d'éviter la double imposition.

Heng Samrin a demandé à l'Assemblée nationale du Vietnam de soutenir la formation du personnel et de partager les expériences dans le domaine des technologies de l'information.

Photo : VNA

Il a invité Vuong Dinh Hue à effectuer une visite officielle au Cambodge et à participer à la 43e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-43) dans la capitale Phnom Penh, prévue en novembre 2022.

À cet égard, le président de l’AN du Vietnam a déclaré que le Vietnam soutenait le Cambodge dans son rôle de présidence tournante de l'ASEAN et de l'AIPA 2022, et a fait confiance à l'organisation réussie de l'AIPA-43, en tant que contribution à la construction de la communauté de l'ASEAN, améliorant ainsi la position du pays voisin sur la scène internationale.

Il a proposé aux deux parties de multiplier les rencontres et consultations sur les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement dans la région, ainsi que dans chaque pays, travailler ensemble pour affirmer le rôle central de l'ASEAN dans les questions de sécurité régionale, défendre la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, garantir la sécurité et la liberté de navigation et de survol, renforcer la confiance sur la base du respect du droit international, résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, mettre en œuvre sérieusement et pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir bientôt à un Codesur la conduite en Mer Orientale (COC).

D'autre part, Vuong Dinh Hue a suggéré de continuer à maintenir des contacts à tous les niveaux, entre les députés des deux pays, pour partager les expériences professionnelles dans le domaine législatif, promouvoir le rôle des deux AN dans le renforcement des liens bilatéraux et soutenir les positions de chacun sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.- VNA