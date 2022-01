Nghê An (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a offert dimanche 30 janvier de l’encens à la mémoire du président Hô Chi Minh dans la zone de vestige national spécial de Kim Liên dans le district de Nam Dan, province de Nghê An (Centre).

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et les délégués se recueillent à la mémoire du président Hô Chi Minh. Photo : VNA

Il était accompagné de dirigeants provinciaux et de représentants d’organismes et de ministères locaux lors de son déplacement pour rendre hommage au président Hô Chi Minh à l’occasion de la fête du Nouvel An lunaire et du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2022).

Les délégués ont offert de l’encens à la mémoire du président Hô Chi Minh, grand dirigeant du Parti et du peuple vietnamiens, qui a sacrifié toute sa vie à la cause de la libération nationale et de la lutte pour la paix et le bonheur des Vietnamiens et des peuples du monde entier.

Ils ont également réaffirmé leur détermination à étudier et à suivre la pensée, la moralité et le mode de vie du président Hô Chi Minh.

Le président Hô Chi Minh est le leader de génie du Parti et du peuple vietnamiens, le grand maître de la révolution vietnamienne, le héros de la libération nationale, le combattant exemplaire de l’internationale communiste, l’éminent homme de culture du monde.

Le père du Vietnam moderne a laissé au Parti et au peuple vietnamiens un héritage spirituel infiniment riche et précieux. Il s’agit de l’ère de Hô Chi Minh, de la cause de Hô Chi Minh, de la pensée, de la moralité et du style de Hô Chi Minh. – VNA