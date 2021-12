New Delhi, 15 décembre (VNA) – Dès son arrivée à New Delhi le 15 décembre, entamant une visite officielle en Inde, le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue s'est rendu à l'ambassade du Vietnam et a rencontré la communauté vietnamienne en Inde.

Photo : VNA

Le président de l'AN a souligné que le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde se développe heureusment sur tous les piliers. Cette visite est destinée à contribuer aux efforts du Parti, de l'État et du peuple des deux pays pour approfondir le partenariat stratégique intégral bilatéral, a-i-il souligné, affirmant la politique de grande unité nationale du Parti et de l'État vietnamiens.

Vuong Dinh Hue a également déclaré que, dans le contexte de l'évolution compliquée de la pandémie de COVID-19, le Parti et l'État avaient accordé une grande attention aux citoyens vietnamiens. Près de 200 vols ont été organisés pour ramener plus de 53.000 citoyens de plus de 50 pays et territoires au pays natal, affirmant que les Vietnamiens d'outre-mer sont une partie inséparable et une ressource de la communauté des ethnies du Vietnam. - VNA