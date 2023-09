Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê et la présidente du Groupe parlementaire d'amitié France-Vietnam du Sénat français, Catherine Deroche. Photo : VNA

Hanoï, 7 septembre (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a reçu le 7 septembre à Hanoï une délégation du Groupe parlementaire d'amitié France-Vietnam du Sénat français dirigée par sa présidente Catherine Deroche.Saluant les contributions du Groupe aux liens entre les deux organes législatifs et les deux pays, le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, a déclaré que l'AN du Vietnam avait créé le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam-France pour renforcer le rôle et les activités du corps législatif vietnamien dans la francophonie. communauté.Il a proposé que les deux groupes continuent de travailler en étroite collaboration et mènent des activités visant à renforcer la connectivité et la collaboration entre les régions françaises et les localités vietnamiennes, et jouent un rôle dans la supervisison de la mise en œuvre des accords et des documents signés par les deux gouvernements.Le Groupe parlementaire d'amitié France-Vietnam devrait œuvrer au renforcement des liens entre les entreprises des deux pays et encourager les entreprises françaises à explorer les opportunités commerciales à long terme au Vietnam, a-t-il déclaré.Selon lui, les deux parties devraient accroître leur coopération dans des domaines tels que l'adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement, la transition énergétique juste et la connectivité économique.Saluant l'initiative de la France d'organiser le prochain Forum du marché de l'ASEAN, il a déclaré que le Vietnam était prêt à envoyer des représentants à l'événement.Alors que l'AN du Vietnam accueillera la neuvième Conférence mondiale des jeunes parlementaires le 14 septembre, Vuong Dinh Huê a espéré que le Parlement français enverrait une délégation à l'événement pour renforcer les échanges et la compréhension entre les jeunes parlementaires et contribuer à ses discussions.Catherine Deroche, pour sa part, a déclaré que le Groupe parlementaire d'amitié France-Vietnam espère que les deux parties continueront à explorer de nouveaux domaines de coopération, notamment pour relever les défis mondiaux tels que la protection de l'environnement et le changement climatique.Soulignant que la France est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne, elle a souhaité que les deux pays poursuivent leur coopération économique bilatérale.Avec de nombreux membres actifs, le Groupe parlementaire d'amitié France-Vietnam au Sénat français est toujours prêt à renforcer la compréhension mutuelle et la coordination à long terme, a-t-elle déclaré. - VNA