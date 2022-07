Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), et le directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel van Trotsenburg. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Banque mondiale (BM) est toujours un partenaire très important et fiable du Vietnam, a affirmé le 19 juillet le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, en recevant le directeur général des opérations de cette institution financière internationale, Axel van Trotsenburg.



Lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a déclaré souhaiter que la Banque mondiale et les partenaires internationaux soutiennent le Vietnam pour qu’il puisse mettre en place un écosystème sur l'adaptation au changement climatique et la transition énergétique. Il a salué l’assistance de la Banque mondiale pour le Vietnam dans l’élaboration du Rapport du Vietnam 2045, avant d’émettre le souhait qu’elle donne au pays des conseils sur le thème et le contenu du Forum économique du Vietnam 2022 et participe à cet événement.



Le président de l'Assemblée nationale a déclaré souhaiter que la BM accorde la priorité au soutien du Vietnam dans la construction d'"infrastructures immatérielles", dont des aides financières et techniques pour l'amélioration des institutions, des politiques et des écosystèmes de développement. En ce qui concerne les "infrastructures matérielles", il a suggéré que la BM se concentre sur la consultation et le soutien au Vietnam dans la construction de projets nationaux clés.



De son côté, Axel van Trotsenburg a estimé que la coopération étroite entre la BM et le Vietnam avait abouti à plusieurs résultats importants lors de ces derniers temps. Il a déclaré que l’objectif de cette visite au Vietnam était d’étudier les domaines de coopération entre le Vietnam et la BM pour les temps à venir, en particulier la coopération dans la réponse au changement climatique… Il a également affirmé que la BM était prête à soutenir le Vietnam dans les domaines sur lesquels le pays doit se concentrer pour atteindre les objectifs de développement pour 2030.



Le directeur général des opérations de la BM a en outre déclaré être prêt à à discuter plus profondément avec l'Assemblée nationale vietnamienne sur les options politiques pour une mise en œuvre efficace des objectifs de développement durable et en particulier l'adaptation au changement climatique. Il a souligné que la BM souhaitait être un partenaire performant du Vietnam dans le domaine de la réponse au changement climatique.-VNA