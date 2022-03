Hanoi, 22 mars (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a reçu, mardi 22 mars, à Hanoï la vice-présidente de la Banque mondiale chargée de l’Asie de l’Est-Pacifique, Manuela Ferro.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, offre un cadeau de souvenir à la vice-présidente de la Banque mondiale chargée de l’Asie de l’Est-Pacifique, Manuela Ferro . Photo : VNA

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê a demandé à la Banque mondiale (BM) d’aider le Vietnam à perfectionner ses institutions, à bâtir un système juridique puissant conforme aux exigences de la quatrième révolution industrielle, à restructurer son système financier et ses dettes publiques de manière plus durable et à attirer des capitaux favorables au développement économique.

L’Assemblée nationale s’applique à surveiller le décaissement des investissements publics et des aides publiques pour le développement, a affirmé Vuong Dinh Huê.

Le Vietnam souhaite recevoir des conseils techniques de la part de la Banque mondiale afin de stimuler le développement durable, la croissance verte et s’adapter au changement climatique, a dit Vuong Dinh Huê, soulignant que le Vietnam veut aussi bénéficier des outils financiers et techniques nécessaires pour organiser le Forum économique annuel de la Banque mondiale.

Mme Manuela Ferro, pour sa part, a également déclaré que la BM souhaite continuer à renforcer la coopération avec l'AN du Vietnam dans les temps à venir.

''Le Vietnam est un partenaire important de notre institution. Nous aiderons le Vietnam à améliorer la supervision parlementaire, notamment vis-à-vis des finances publiques», a déclaré Mme Manuela Ferro.

Appréciant le Forum économique organisé récemment avec succès par l'AN du Vietnam, Mme Manuela Ferro a affirmé que la BM dispose d'une source d'experts prêts à coopérer avec l'AN du Vietnam. Le succès du Forum montre que l'AN du Vietnam joue toujours un rôle actif dans l'élaboration des politiques, des décisions, des projets de loi... dans le processus de développement du pays.

Elle a indiqué que la BM travaille avec les agences vietnamiennes concernées pour élaborer le rapport Vietnam 2045, en fournissant des orientations stratégiques de développement.

Par conséquent, la BM espère avoir de nombreuses opportunités d'échanger des informations avec les organes de l'AN du Vietnam. La Banque mondiale travaille en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien pour mettre en œuvre la stratégie nationale de croissance verte, le plan de relance économique et la transformation des sources d'énergie.

Mme Manuela Ferro a estimé que les engagements pris par le Vietnam lors de la COP26 sont aussi importants que les objectifs de développement nationaux.

La Banque mondiale souhaite accompagner le Vietnam afin que le Vietnam puisse combiner harmonieusement ces engagements avec ses objectifs de développement dans une orientation harmonieuse, pratique et réalisable, a affirmé Mme Manuela Ferro.

Le même jours, la vice-présidente de la Banque mondiale chargée de l’Asie de l’Est-Pacifique, Manuela Ferro, a eu une séance de travail avec le membre du Bureau politique, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, membre du Politburo, président du Conseil théorique central, professeur, le Dr Nguyen Xuan Thang afin de discuter des orientations de coopération entre les deux organes dans les temps à venir.- VNA