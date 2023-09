Sofia (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Bulgarie, le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a rencontré lundi 25 septembre à Sofia, Dimitar Naydenov, directeur des fusions et acquisitions du laboratoire SoPharma, un des leaders des acteurs pharmaceutiques bulgares, et Krasimira Vandeva, directrice générale du siège en Bulgarie de DSV, une entreprise de logistique basée au Danemark.

Évaluant le Vietnam comme un marché potentiel où les entreprises cherchent à accroître leurs investissements et comme une "porte d'entrée" du marché de l'ASEAN, Dimitar Naydenov a partagé que son groupe avait travaillé avec le ministère vietnamien de la Santé pour promouvoir l'investissement et la production de médicaments au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et Dimitar Naydenov, directeur des fusions et acquisitions du laboratoire Sopharma, un des leaders des acteurs pharmaceutiques bulgares. Photo: VNA



Il a espéré que les autorités vietnamiennes envisageraient d’accorder des licences avec des procédures plus pratiques pour de nombreux produits pharmaceutiques SoPharma.

Vuong Dinh Huê a hautement apprécié la coopération de SoPharma avec le Vietnam et affirmé que le Vietnam considérait l'investissement dans la protection, le soin et l'amélioration de la santé de sa population comme l'investissement dans le développement.

Le dirigeant a déclaré que le Vietnam améliorait toujours son environnement des affaires pour attirer les investissements étrangers, invitant SoPharma à coopérer avec des partenaires vietnamiens pour mieux connaître les lois, les conditions de circulation et de distribution des produits pharmaceutiques, et investir, rechercher et produire des médicaments pour traiter les maladies tropicales au Vietnam, en Asie du Sud-Est et en Asie, en général.



En outre, le groupe pourrait effectuer des recherches sur la production de médicaments vétérinaires. C'est également un domaine où le Vietnam a des besoins et qui dispose donc d'un grand potentiel de coopération.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et Krasimira Vandeva, directrice générale du siège en Bulgarie de DSV, une entreprise de logistique basée au Danemark. Photo: VNA



De son côté, Krasimira Vandeva a déclaré que DSV deviendrait un partenaire d'entreprises vietnamiennes.



DSV est l'une des sociétés danoises spécialisées dans le domaine du transport mondial, qu'il soit routier, fluvial et aérien. Elle compte actuellement 1 600 bureaux dans plus de 80 pays à travers le monde. Depuis 2001, le groupe est présent au Vietnam et dispose de bureaux à Hanoï, Hô Chi Minh Ville et Hai Phong.

Le chef de l’organe législatif du Vietnam a hautement apprécié la mission et les objectifs du groupe, ainsi que le fait que le groupe ait ouvert des bureaux dans des villes vietnamiennes. Le Vietnam souhaite augmenter le taux de croissance et la contribution des deux secteurs du transport et de la logistique au PIB national, ce qui contribuera à réduire les coûts pour les entreprises, a-t-il souligné.

Il a également informé des projets d'infrastructures, de ports maritimes et d'autoroutes dans lesquels le Vietnam a activement investi ces dernières années, avec l'objectif d'achever au plus tôt environ 2 000 km d'autoroutes.

Il a estimé que les entreprises pénétrant le marché vietnamien ouvriraient davantage d'opportunités pour accéder au très dynamique marché de l'ASEAN avec quelque 650 millions d'habitants, tout en affirmant que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam créeraient toujours des conditions favorables à l'investissement et aux activités commerciales des entreprises. -VNA