Lors de la réunion la pratique d'économie entre la délégation de supervision de l'Assemblée nationale et le ministère des Finances le 23 août. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de supervision de l'Assemblée nationale (AN) a travaillé avec le ministère des Finances le 23 août pour examiner la mise en œuvre des politiques et des lois sur la pratique d'économie et la prévention du gaspillage au cours de la période 2016-2021.

Au cours de cette période, les unités du ministère des Finances ont économisé près de 6,09 billions de dongs (260 millions de dollars) dans la réalisation, la vérification et l'approbation des utilisations du budget de l'État, dégraissé l’effectif du personnel de 1.166 personnes et réduit le nombre d'unités publiques non commerciales de 36 à 26, selon le rapport présenté par le ministre des Finances Ho Duc Phoc.

Le ministère des Finances a également demandé aux localités d'économiser plus de 10% de leurs dépenses régulières et 70% des dépenses liées aux voyages d’affaires et aux conférences en 2020-2021.

Dans tout le pays, environ 350.000 milliards de dongs ont été économisés sur les dépenses budgétaires de l'État et six localités au niveau de district et 546 localités au niveau communal ont été supprimées. Entre 2015 et 2020, l’effectif du personnel bénéficiant du salaire du budget étatique a dégraissé 74.443 personnes.

Via des inspections et de contrôle, le ministère des Finances a proposé que 181.000 milliards de dongs et 7.675 ha de terres soient récupérés pour l'État, a indiqué le ministère.

Lors de la réunion, le président de l’AN, Vuong Dinh Hue, a souligné la nécessité de se conformer à l'esprit de la loi sur la pratique d'économie et la prévention et la lutte contre le gaspillage, qui consiste à effectuer une tâche à moindre coût et à utiliser la même ressource pour générer une plus grande valeur ajoutée.

Un autre aspect des pratiques est de modifier et de perfectionner les réglementations et les politiques pour éliminer les goulots d'étranglement en termes de ressources humaines, matérielles et financières, a-t-il noté, demandant au ministère des Finances de revoir les documents juridiques existants sur les services publics, les dépenses régulières, la réforme de la rémunération fiscal, l'émission d'obligations et la feuille de route pour la réforme fiscale et la prévention du transfert des prix.

Le ministère devrait également conseiller davantage le gouvernement sur le règlement des projets de construction-transfert (BT) et de partenariat public-privé (PPP), et sur le respect des règles juridiques sur la gestion de la dette publique, a ajouté le chef de l’organe législatif.

Pour sa part, le vice-président de l'AN, Tran Quang Phuong, a demandé à la délégation de supervision de prendre en compte les avis du président de l'AN Vuong Dinh Hue pour compléter son rapport de supervision. -VNA