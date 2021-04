Vuong Dinh Hue à Tien Lang, Hai Phong. Photo : VNA



Hai Phong (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue, aussi président du Conseil électoral national et d’autres du Comité permanent et du Conseil électoral national sont allés le 13 avril inspecter les préparatifs des élections dans le district de Tien Lang, ville de Hai Phong (Nord).

M. Hue et sa suite se sont rendus dans la circonscription électorale No 5 du village de Nam Tu 2, commune de Kien Thiet. Il a écouté un représentant du Conseil électoral du district de Tien Lang rendre compte des préparatifs des élections dans sa région.

Le district compte actuellement plus de 122.750 électeurs, dont 62.363 femmes, soit 50,8% du total.

Au 13 avril, toutes les communes et chefs-lieux de Tien Lang ont achevé la liste des électeurs et l'ont rendue publique dans les bureaux de vote.

Le Comité populaire du district a promulgué une décision approuvant 170 bureaux de vote.

Le Comité électoral du district a mis en place 11 équipes d'inspection sur les préparatifs des élections dans les communes et chefs-lieux.

M. Hue a vivement apprécié la qualité des préparatifs des élections des députés et des membres des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026 à Tien Lang.

Il a indiqué que ces élections étaient un événement politique majeur du mois de mai, tout en soulignant la volonté d’organiser avec succès cet événement, prévu le 23 mai.

Le président de l'Assemblée nationale a suggéré que les Comités de pilotage des élections au niveaux des communes, districts, chefs-lieux, du Front de la Patrie à tous les niveaux, continueraient à sensibiliser chaque fonctionnaire, chaque citoyen et chaque électeur.

En ce qui concerne la campagne électorale, M. Hue a demandé de revoir et de respecter la loi, créant les conditions permettant aux candidats d'avoir le plus de contacts avec les électeurs.

Enfin, il a déclaré que pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, le Conseil électoral national publiera bientôt un scénario ad hoc. Il a demandé à la localité de bien gérer les entrées et sorties dans son territoire. -VNA