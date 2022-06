Hanoï, 8 juin (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a demandé le 8 juin la mise en œuvre rapide de politiques budgétaires et monétaires pour soutenir le programme de relance et de développement socio-économique.

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Vuong Dinh Hue a fait cette demande lors de la troisième session en cours de la 15e AN après que le ministre des Finances Ho Duc Phoc a répondu aux questions des députés sur des questions pertinentes.Il a déclaré que la finance joue un rôle crucial dans le développement socio-économique et que de nombreuses politiques financières ont des impacts directs sur les habitants et les entreprises. Cependant, il reste des problèmes et des lacunes, et la mise en œuvre de la Résolution de l'AN sur les politiques budgétaires et monétaires soutenant le programme de relance et de développement socio-économique est encore lente.Compte tenu de cela, il a demandé au gouvernement, au ministre des Finances et aux responsables des secteurs concernés de publier rapidement des orientations sur l'application de ces politiques budgétaires et monétaires, d'allouer rapidement des fonds pour des projets, de mener des politiques de crédit préférentielles et de disposer de ressources pour mettre en œuvre le programme de relance et de développement socioéconomique en 2022 - 2023.Le président de l'AN a ordonné que la maîtrise de l'inflation soit poursuivi conformément aux Résolutions pertinentes de l'AN, des plans de réponse élaborés pour se préparer à différents scénarios afin de faciliter la circulation des marchandises, de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande et de stabiliser les prix; et augmenter les inspections pour lutter strictement contre la spéculation.Il est important de prendre des mesures pour aider les habitants à faible revenu et les groupes vulnérables lorsque les prix des biens essentiels, en particulier le carburant et les manuels scolaires, augmentent, a-t-il souligné.Le plus haut législateur a également souligné la nécessité d'aller de l'avant avec la restructuration des entreprises publiques, en mettant l'accent sur les groupes et les sociétés, améliorer les opérations des entreprises privées, restructurer en profondeur le marché des capitaux et traiter avec rigueur les cas de manipulation de marché et réviser les politiques et les lois fiscales.- VNA