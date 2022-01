Hanoï, 1er janvier (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a adressé un message de félicitations à M.Juan Esteban Lazo Hernández, Président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, à l’occasion de la 63e Fête nationale de Cuba (1er janvier 1959-2022).

Dans le message, Vuong Dinh Hue a souligné la consolidation constante et le développement intégral de la fraternité et de la camaraderie entre le Vietnam et Cuba, dans le contexte international marqué par des changements imprévisibles et une évolution complexe du COVID-19.Le président de l’AN du Vietnam a affirmé l'engagement de l'Assemblée nationale du Vietnam à faire tous les efforts possibles pour enrichir davantage les bonnes relations de coopération entre les deux organes législatifs pour les intérêts pratiques des deux peuples.Le Vietnam et Cuba ont établi des relations diplomatiques le 2 décembre 1960.- VNA