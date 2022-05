Séance d'ouverture de la 3e session de la 15e Assemblée nationale . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La troisième session de la 15e Assemblée nationale (AN) du Vietnam, qui s’est ouverte lundi matin 23 mai à Hanoï et durera 19 jours, permettra de discuter et d'évaluer de nombreuses questions importantes.

L’AN va examiner les rapports gouvernementaux concernant les évaluations supplémentaires du plan de développement socio-économique et du budget d'État en 2021 ainsi que la situation lors des premiers mois de 2022. Elle va ratifier l'arrêté de compte budgétaire en 2020.

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a demandé d’analyser de manière objective et intégrale les évaluations supplémentaires en 2021, avec l'accent mis sur des questions importantes ayant connu de nouvelles évolutions par rapport au rapport mentionné par le gouvernement soumis à la 15e AN lors de sa 2e session, afin d'évaluer l’efficacité de ces évaluations et de tirer des leçons.

Quant à la situation des premiers mois de l'année et des tâches et mesures essentiels pour les derniers mois, le président Vuong Dinh Hue a demandé aux députés d’accorder de l’intérêt aux nouveaux impacts et difficultés survenus des évolutions compliquées de la situation mondiale et régionale.

Il faut évaluer correctement les résultats importants obtenus, préciser les difficultés et défis à surmonter ainsi que proposer des mesures efficaces, contribuant à la mise en œuvre des objectifs annuels en matière de développement socio-économique, financière, budgétaire et ceux pour la période 2021-2025, conformément à la Résolution du 13e Congrès national du Parti, a-t-il suggéré.

Lors de cette session, les députés vont se pencher et voter pour approbation un projet de loi sur la police mobile, des projets d’amendement des lois sur le cinéma, les activités commerciales d’assurance, l’émulation et la récompense, outre un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la propriété intellectuelle.

Photo: VNA

Trois projets de résolution seront également votés pour approbation, dont deux portant sur le programme d’élaboration de lois et ordonnances en 2023 et l’application à titre expérimental de mécanismes et politiques spécifiques pour la province de Khanh Hoa (Centre).

En ce qui concerne le travail de surveillance parlementaire, les députés vont écouter un rapport résumant les opinions, idées et recommandations envoyées par des électeurs à la 3e session de la 15e législature de l’AN et examiner des rapports sur la pratique de l'épargne et la lutte contre le gaspillage en 2021, les résultats de la supervision du traitement des recommandations envoyées par des électeurs à la 2e session de la 15e législature de l’AN.

Ils vont adopter des résolutions sur le programme de surveillance et la mise en place des équipes de contrôle thématique de l'AN en 2023. Ils vont également exercer la supervision de l’application des politiques et des textes juridiques sur la planification depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la planification.

L’AN va examiner et donner des décisions concernant l’investissement dans cinq projets d’infrastructures de communication routière importants : la 4e ceinture périphérique de la capitale Hanoï, la 3e ceinture périphérique de Ho Chi Minh-Ville, les autoroutes Bien Hoa – Vung Tau, Khanh Hoa-Buon Ma Thuot et Chau Doc-Can Tho-Soc Trang.

Les séances de questions-réponses sont également prévue pour deux jours et demi.

Le président Vuong Dinh Hue a demandé aux députés d’analyser les rapports, de donner des prévisions sur de questions importantes et de proposer des mesures concrètes, contribuant à l’édification de la résolution de la 3e session de la 15e Assemblée nationale. - VNA