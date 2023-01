Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 25 janvier, soit le 4e jour du premier mois lunaire, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, est allé adresser ses voeux du Têt au personnel du journal “Đại biểu nhân dân” (Députés du peuple) et de la chaîne télévisée de l'Assemblée nationale du Vietnam.



Appréciant les réalisations du journal “Đại biểu nhân dân” et de la chaîne télévisée de l'Assemblée nationale du Vietnam en 2022, Vuong Dinh Hue a demandé à leurs dirigeants de poursuivre leurs efforts pour créer un environnement de travail favorable.



Pour l’année 2023, le président de l’Assemblée nationale a suggéré à ces organes de presse de continuer à adopter des réformes pour un développement rapide et durable, contribuant au succès de l’Assemblée nationale et au développement national.



Au nom des deux organes de presse, la rédactrice en chef du journal “Đại biểu nhân dân”, Pham Thi Thanh Huyen, a affirmé qu’ils feraient des efforts pour réaliser la vision et les attentes du président de l'Assemblée nationale pour eux. -VNA