Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté à une cérémonie marquant la 97e Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam, tenue le 21 juin à Hanoï au siège du journal Dai bieu nhan dan (Représentants du peuple).

Il a rappellé, dans son discours présenté à cette occasion, que le 21 juin 1925, Nguyen Ai Quoc avait fondé le journal Thanh Nien (Jeunesse), jetant les bases pour la presse révolutionnaire du Vietnam.



Au cours de ces 97 dernières années, la presse révolutionnaire du Vietnam n'a cessé de se développer, a-t-il souligné, notant que certains dirigeants du Parti et de l'État étaient autrefois rédacteurs en chef de certains journaux, à savoir Nguyen Ai Quoc, Le Hong Phong, Ha Huy Tap, Truong Chinh et Nguyen Phu Trong.

Vuong Dinh Hue a précisé que les journaux du pays, dont le Dai bieu nhan dan en tant que journal de l'AN, avaient grandement contribué à populariser le fonctionnement de l’organe législatif.

Il a salué le rôle de la presse en tant que pont fiable entre l'AN et les électeurs. C’est une mode de transmettre les lignes et directives du Parti ; de diffuser les messages importants ; de refléter honnêtement le "souffle de vie" aux forums de l'AN. La presse sert également de canal pour les électeurs et le peuple de surveiller le fonctionnement de l'AN et d'autres agences de l'État.

Le dirigeant de l'AN a également défini les tâches de la presse, lui demandant de contribuer à la réforme de l’organe législatif. -VNA