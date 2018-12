Le président de la Douma d'État de Russie, Viatcheslav Viktorovitch Volodine. Photo : Tass

Hanoï (VNA) - Une délégation de haut niveau de la Douma d'État de Russie, conduite par son président Viatcheslav Viktorovitch Volodine, est arrivée dimanche à Hanoï, entamant sa visite officielle de deux jours au Vietnam, sur invitation de la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan.



La République démocratique du Vietnam et l'ex-URSS ont établi le 30 janvier 1950 leurs relations diplomatiques. En dépit des vicissitudes de l'histoire, les bonnes relations traditionnelles entre les deux pays n'ont cessé de se développer. Le Vietnam et la Russie ont signé le 16 juin 1994 le Traité sur les principes fondamentaux des relations d'amitié des deux pays, posant les bases juridiques de ces relations dans leur nouvelle période de développement. En 2001, les deux pays ont signé la Déclaration commune de partenariat stratégique, et en 2012, la Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique intégral.



Le commerce bilatéral n’a cessé d’augmenter, en particulier après l’entrée en vigueur en octobre 2016 de l’accord de libre-échange entre Vietnam et l’Union économique eurasiatique. Les échanges ont progressé de plus de 30% par an pour atteindre 5,2 milliards de dollars en 2017, selon les chiffres russes. Les deux pays s’efforcent de porter leur commerce à 10 milliards de dollars d’ici 2020.



Les deux pays ont établi en 1992 un comité intergouvernemental de coopération dans économie, commerce, sciences et technologies et l'ont porté au niveau de vice-Premier ministre en 2011. Le Vietnam et la Russie se sont mutuellement reconnus en tant qu’économie de marché en 2007. -VNA