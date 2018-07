Hanoi, 25 juillet (VNA) - Une délégation australienne de haut rang conduite par le président de la Chambre des représentants, Tony Smith, a terminé sa visite officielle du 23 au 25 juillet du Vietnam sur invitation de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan accueille le président de la Chambre des représentants, Tony Smith. Photo : VNA

Au cours de sa visite, M. Tony Smith s’est entretenu avec la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré le secrétaire général du Parti communiste du VietnamNguyen Phu Trongle président Tran Dai Quang, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des dirigeants de Ho Chi Minh-Ville.



Au cours des rencontres, les deux parties ont souligné l'importance de la visite au moment où les deux pays célèbrent le 45e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales. En particulier, l’établissement des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique en mars 2018 a créé un nouveau cadre important pour faire avancer le développement profond et pratique de leurs liens.

La partie vietnamienne a exprimé son soutien aux entreprises australiennes pour augmenter les investissements dans le pays, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures de télécommunications, des banques, des mines, de l'ingénierie, de l'agriculture de hautes technologies, de l'éducation, du tourisme, de l’adaptation au changement climatique, la formation de la main-d'œuvre qualifiée.

Le Vietnam a hautement apprécié le rôle et la responsabilité de plus en plus élevés de l'Australie dans la région, particulièrement en matière de recherche et de sauvetage après les catastrophes, affirmant que le Vietnam contribuera à renforcer les liens entre l'Australie et l'ASEAN ainsi que les pays régionaux.

Afin d'intensifier les liens entre les deux organes législatifs, les deux parties renforceront des échanges des délégations afin de partager leur expérience en matière de législation et de supervision, aideront les deux gouvernements à exécuter les engagements du plan d'action 2016-2019 et les accords conclus lors des récentes visites, créer des conditions favorables à l'échange populaire et à valoriser le rôle des groupes parlementaires d'amitié et des associations d'amitié dans chaque pays.



Ils ont partagé l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne en mer Orientale et le règlement des différends par des mesures pacifiques conformément sur la base du droit international. – VNA