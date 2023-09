Hanoi (VNA) - Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, et sa suite sont arrivés lundi soir, 4 septembre, à l’aéroport international de Noi Bai de Hanoi, entamant sa visite officielle du 4 au 7 septembre au Vietnam sur invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue.

Le président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa. Photo : VNA

La visite du président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, a lieu dans le contexte où les deux pays organisent cette année de nombreuses activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (21 septembre).

Ces 50 dernières années, le Vietnam et le Japon sont devenus des partenaires très importants l’un pour l’autre, partageant de nombreux intérêts stratégiques communs. En 2014, ils ont établi un "Partenariat stratégique approfondi et étendu pour la paix et la prospérité de l'Asie".

Le président de la Chambre des conseillers du Japon entame sa visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Au cours des dernières années, la confiance politique entre le Vietnam et le Japon a été constamment consolidée et renforcée grâce aux contacts et aux échanges à tous les niveaux, en particulier aux niveaux élevés.





Actuellement, le Japon est un partenaire économique de premier rang du Vietnam, le premier partenaire pour l’aide publique au développement (APD), le deuxième pour le travail, le troisième pour l’investissement et le tourisme et le quatrième pour le commerce.

Outre la coopération économique, les deux pays coopèrent efficacement dans de nombreux autres domaines tels que la culture, l'éducation et la formation, la santé, le tourisme, la coopération décentralisée, le travail...

Actuellement, la communauté vietnamienne au Japon compte environ 500.000 personnes. La visite officielle au Vietnam du président de la Chambre des conseillers du Japon, Otsuji Hidehisa, contribuera à consolider et à approfondir les relations entre le Vietnam et le Japon.– VNA