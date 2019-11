Hanoi, 14 novembre (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de la Chambre basse du Parlement kazakh Nurlan Nigmatulin a rencontré, le 14 novembre dans l’après-midi, des étudiants et des professeurs de l’Université de Hanoi.

M. Nigmatulin a hautement apprécié la qualité de la formation de ladite Université qui a énormément contribué au développement du Vietnam. Selon lui, l’Université de Hanoi devrait appliquer de nouvelles technologies dans les recherches scientifiques, sociales et humaines.

Il a également annoncé qu’il allait accueillir des étudiants vietnamiens au Kazakhstan, en renforçant la coopération entre l’Université de Hanoi, qui enseigne la langue russe, et différents établissements supérieurs kazakhs via des échanges d’étudiants et des formations en Master et Doctorat…

Les relations entre les deux pays ont hérité de la belle tradition de coopération entre l’ex-URSS et le Vietnam. Le Vietnam est un partenaire politique et économique important du Kazakhstan en Asie du Sud-Est. Le Kazakhstan attache toujours de l'importance à la coopération à long terme avec le Vietnam, a-t-il souligné.

Le dirigeant kazakh a affirmé que son gouvernement souhaite que les étudiants vietnamiens étudient dans les Universités de premier rang du Kazakhstan, contribuant ainsi à la perspective d’une coopération durable dans les domaines entre les deux pays.

A cette occasion, le président de la Chambre basse du Parlement kazakh Nurlan Nigmatulin a eu une rencontre des dirigeants de l’Université de Hanoi. –VNA