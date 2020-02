La Havane (VNA) – Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a assisté le 6 février à la cérémonie d’inauguration du pavillon du Vietnam, invité d’honneur à la 29e Foire internationale du livre de La Havane (Cuba).

Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez visite la pavillon du Vietnam à la 29e Foire internationale du livre de La Havane. Photo: VNA



Il s’agit d’un événement culturel significatif dans le cadre des activités marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba.

Truong Thi Mai, membre du Politburo, secrétaire du Comité central (CC), cheffe de la Commission centrale de la sensibilisation auprès des masses du PCV, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - Cuba a conduit une délégation du PCV pour participer à la cérémonie.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Pham Anh Tuân, a souligné la signification importante de cette foire du livre, l'une des plus importantes du genre en Amérique latine depuis 1982.



Les maisons d'édition du Vietnam ont apporté à la foire plus de 700 titres de livre et 2.000 publications en vietnamien, espagnol, anglais et français, qui honorent l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba, ainsi que des œuvres présentant l'histoire du Vietnam à travers des périodes, des œuvres littéraires et des études sur la culture et des arts populaires du Vietnam.

Organisée tous les deux ans pour la première fois en 1982, la foire internationale du livre de La Havane est un événement annuel depuis 2000, avec la participation des centaines de maisons d'édition de nombreux pays à travers le monde. -VNA