Le président Vo Van Thuong et son épouse et le prince héritier Akishino et la princesse japonaise lors de la célébration. Photo : VNA



Tokyo (VNA) - Poursuivant la visite officielle au Japon, le président Vo Van Thuong et son épouse ont assisté le 28 novembre à Tokyo au 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.



Étaient présents à cet événement le prince héritier Akishino et la princesse japonaise, le président de la Chambre des représentants japonaise Nukaga Fukushiro et d’autres.



S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné qu'à travers de nombreux hauts et bas de l'histoire et après 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques, les relations de coopération et d'amitié Vietnam-Japon se sont développées de manière forte et substantielle dans divers domaines.



Les relations politiques sont renforcées à travers tous les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, avec une grande confiance politique. La coopération en matière de défense et de sécurité se développe de plus en plus concrètement. Les deux parties se coordonnent étroitement et efficacement, promouvant leur rôle et apportant des contributions positives aux questions régionales et internationales.



La coopération économique ne cesse de croître. Le Japon est devenu le partenaire le plus important du Vietnam, le plus grand partenaire en matière d'aide publique au développement, le deuxième en matière de travail, le troisième en investissement et tourisme, le quatrième en commerce. Le Vietnam est le premier partenaire commercial du Japon en matière de travail et une destination touristique attrayante.



La coopération culturelle, éducative, décentralisée et les échanges entre les peuples deviennent de plus en plus profonde et substantielle, devenant un point positif et un pont solide pour le développement durable et à long terme des relations entre les deux pays. Les localités des deux pays ont établi près de 100 relations et signé 110 documents de coopération.



La communauté vietnamienne au Japon se renforce avec plus d'un demi-million de personnes, devenant ainsi la deuxième plus grande communauté étrangère et contribuant pratiquement au développement socio-économique du Japon.

Le président Vo Van Thuong et son épouse et le prince héritier Akishino et la princesse japonaise lors de l'exposition. Photo : VNA





Dans son discours donné lors de la célébration, le ministre japonais des Affaires étrangères Kamikawa Yoko a déclaré que grâce au maintien régulier des activités de coopération, les fondements de l'amitié entre les peuples des deux pays ont été construits et consolidés, en particulier dans les situations d'urgence telles que le tremblement de terre et le tsunami survenus dans le Nord-Est du Japon en 2011, des tempêtes et inondations au Vietnam, la pandémie de SRAS et de COVID-19…

Le Vietnam et le Japon ne promeuvent pas seulement la coopération pour la paix et la stabilité dans la région et dans le monde mais visent également à maintenir et à renforcer un ordre international libre, ouvert et fondé sur le respect du droit.



Évoquant la vision des 50 prochaines années dans les relations entre les deux pays, lKamikawa Yoko a déclaré que promouvoir les échanges entre les jeunes générations et renforcer la coopération dans de nouveaux domaines étaient extrêmement important, en particulier pour la transformation verte, la transformation numérique...



Lors de la célébration, le président Vo Van Thuong et son épouse, le prince héritier Akishino et la princesse japonaise, le président de la Chambre des représentants japonaise Nukaga Fukushiro et les invités ont vu un concert d'amitié Vietnam-Japon.



A cette occasion, une exposition de photos commémorant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon est organisée, présentant les étapes historiques dans les relations diplomatiques entre les deux pays. - VNA