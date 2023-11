Tokyo (VNA) – Le président Vo Van Thuong a déclaré, mardi 28 novembre, lors d’un déplacement à la sandwicherie “Bánh mì Xin chào” fondée en 2016 par deux anciens étudiants vietnamiens à Tokyo à l’occasion de sa visite officielle au Japon, hautement apprécier la capitale japonaise pour sa coopération active dans de nombreux domaines avec les localités vietnamiennes.

Le président Vo Van Thuong, son épouse et la gouverneuse de Tokyo Koike Yuriko, à la sandwicherie “Bánh mì Xin chào”, à Tokyo, le 28 novembre. Photo : VNA

Accompagné de son épouse et de la gouverneuse de Tokyo Koike Yuriko, le chef de l’Etat a dégusté avec les invités japonais des plats typiquement vietnamiens tels que bánh mì, nouilles Quang, pho, rouleaux de printemps, dessert sucré chè servis dans un espace de style vietnamien du restaurant devenu aujourd’hui une chaîne de 15 magasins selon la devise "savourer le bánh mì, savourer le Vietnam".Le président vietnamien a remercié la gouverneuse Koike Yuriko et les générations de dirigeants de Tokyo d’avoir activement promu la coopération multiforme entre Tokyo et les localités vietnamiennes, en particulier avec Hanoi, dans les domaines de l’économie et du commerce, de l’investissement, des échanges culturels, de l’éducation, du tourisme, des échanges entre les peuples... et d’avoir créé des conditions favorables pour les entreprises et entrepreneurs vietnamiens à Tokyo.La gouverneuse Koike Yuriko a félicité le président Vo Van Thuong pour ses entretiens très réussis avec le Premier ministre japonais Kishida Fumio à l’issue desquels les deux dirigeants ont publié une déclaration commune élevant les relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.