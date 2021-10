Hanoi (VNA) – Selon l’ambassade des Etats-Unis au Brunei, le président américain Joe Biden à la tête d’une délégation américaine participera au Sommet ASEAN-Etats-Unis qui aura lieu virtuellement le 26 octobre.

Le président américain Joe Biden. Photo : AFP/VNA

Cet événement se déroule dans le cadre des 38e et 39e Sommets et des sommets connexes entre l’ASEAN et ses partenaires tenus en ligne du 26 au 28 octobre.

Le Brunei est le président tournant de l'ASEAN en 2021.

Le Sommet ASEAN-Etats-Unis a lieu dans le contexte où Washington promeut le renforcement des relations avec l’ASEAN et poursuive la coopération Indo-Pacifique avec le Japon, l’Australie et l’Inde. - VNA