Le président américain a affirmé l'importance des relations ASEAN-États-Unis. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président américain Joe Biden a assisté le 26 octobre au 9e Sommet ASEAN-États-Unis tenu sous format virtuel.

C'est la première fois ces quatre dernières années que le plus haut dirigeant américain assiste à une réunion du bloc d'Asie du Sud-Est depuis la participation de l'ancien président Donald Trump à un tel Sommet à Manille en 2017.

Le président américain Joe Biden a affirmé son engagement à attacher de l'importance aux relations avec l'ASEAN, soulignant que les relations ASEAN-États-Unis revêtaient une importance particulière pour l'avenir de la région de plus d'un milliard d'habitants, ainsi que pour la sécurité et la prospérité de l'Indo-Pacifique. Il a affirmé le soutien au rôle central de l'ASEAN dans les efforts visant à construire une structure régionale en ordre, basée sur les règles, les valeurs et les principes décrits dans les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique.

Les États-Unis devraient se concentrer sur des questions telles que la distribution du vaccin contre le COVID-19, le changement climatique, les chaînes d'approvisionnement et les infrastructures.

Les États-Unis projettent d'annoncer un programme d'un montant de plus de 100 millions de dollars avec de nouvelles initiatives pour renforcer la coopération avec l'ASEAN. Concrètement, 40 millions seront destinés à la réponse au COVID-19 et à l'amélioration de la capacité de l'ASEAN dans la prévention, la découverte et la réponse aux maladies infectieuses dans l'avenir; 20 millions pour soutenir la coopération en matière de commerce et d'innovation; 17,5 millions aux projets d'éducation et quatre millions à la promotion de l'égalité et de l'équité entre les sexes.

Le président Joe Biden participera au Sommet de l'Asie de l'Est, réunissant l'ASEAN et d'autres pays de la région indo-pacifique. -VNA