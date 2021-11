Photo : Bamboo Airways

Hanoï (VNA) - Le vol QH9451 de Bamboo Airways a atterri l'après-midi du 25 novembre à l'aéroport international de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa (Centre), avec à son bord des touristes américains et canadiens titulaires de passeports vaccinaux.

C'est le début d'une série de vols effectués par Bamboo Airways selon le plan de réouverture pilote au tourisme international du ministère des Transports.

Après l'atterrissage, les passagers se sont déplacés vers des hébergements réservés à Nha Trang. Ils ont également fait un test de dépistage du COVID-19.

Pour l’heure, Bamboo Airways transporte des passagers munis de passeports vaccinaux au Vietnam pour les fins touristiques. Ces derniers doivent être doublement vaccinés, la dernière dose injectée dans un délai d'au moins 14 jours et d'au plus 12 mois avant l’arrivée. De plus, les passagers doivent avoir des tests RT-PCR/RT-LAMP négatifs au coronavirus effectués dans les 72 heures avant le départ, une assurance santé ou assurance voyage qui couvre le traitement du COVID-19….

Après ce vol, Bamboo Airways continuera à transporter des touristes étrangers munis de passeports vaccinaux à Da Nang, Phu Quoc… -VNA