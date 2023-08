Hanoï (VNA) - Le premier salon international de la logistique du Vietnam (VILOG 2023) se tiendra pour la première fois du 10 au 12 août à Ho Chi Minh-Ville.



Couvrant une superficie de 5.500 m2, avec 345 stands, le salon réunira 250 entreprises de 22 pays et territoires, dont Nippon Express, Swisslog, CMA-CGM, Pacific Lines, Viconship, Ratraco, VinaTech. Les exposants présenteront leurs derniers produits, services et technologies de la logistique.



Dans ce cadre sont également prévus plusieurs séminaires et tables rondes. -VNA