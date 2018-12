Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (milieu) assiste à la cérémonie d'inauguration de la zone de pangasius reproducteurs de la société par actions Viet-Uc. Photo : VNA



An Giang (VNA) – Dans le cadre de sa tournée dans la province d’An Giang (Sud), le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a visité le 14 décembre la zone de pangasius reproducteurs de la société par actions Viet-Uc dans la commune de Vinh Hoa, chef-lieu de Tan Chau.



Cette zone de pangasius reproducteurs est située loin des zones résidentielles et industrielles. Implantée dans une zone près de l’amont du fleuve Tien avec plusieurs conditions naturelles favorables, elle est également munie de technologies modernes et respectueuses de l’environnement telles qu’un système d’énergie solaire.



La société par actions Viet-Uc (Viet-Uc Seafood Corporation) applique en outre des technologies avancées dans la sélection de poissons pour choisir des individus en bonne santé, qui grandissent rapidement et s’adaptent bien aux conditions locales.



La compagnie Viet-Uc dispose actuellement d’environ 3.000 poissons reproducteurs. Elle commencera à vendre des géniteurs sur le marché en avril 2019. La capacité annuelle de sa zone de poissons reproducteurs s’élève à 1 milliard de géniteurs. -VNA