Hanoi (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a eu jeudi 7 septembre des rencontres avec le Premier ministre indien Narendra Modi et le président bangladais Mohammed Shahabuddin, à l’occasion de sa participation au 43e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes, à Jakarta, en Indonésie.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (à gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi, à Jakarta, en Indonésie, le 7 septembre. Photo : VNA



Lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement indien, le Premier ministre Pham Minh Chinh a solennellement transmis les salutations du secrétaire général Nguyên Phu Trong, du président Vo Van Thuong et du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê au Premier ministre Narendra Modi.Il a une fois de plus félicité le Premier ministre Narendra Modi pour l’atterrissage réussi du vaisseau spatial Chandrayaan-3 sur la Lune et le lancement de la sonde solaire Aditya-L1, ainsi que pour les récentes réalisations économiques, militaires, scientifico-technologiques, et la présidence réussie du G20 et de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).Les deux Premiers ministres ont réaffirmé les relations de partenariat traditionnel, d’amitié intime, de partage mutuel des intérêts stratégiques entre les deux pays ; et ont apprécié les développements positifs, de plus en plus approfondis et efficaces des relations vietnamo-indiennes.Ils ont convenu que, sur la base de relations traditionnelles de longue date et de grande confiance politique, les deux pays doivent renforcer les échanges de délégations et les contacts de haut niveau et charger les ministères des Affaires étrangères des deux pays d’arranger des visites de haut niveau dans les temps à venir, accélérer la coopération dans tous les domaines, en particulier dans les nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition énergétique, le développement économique vert et durable, apportant des bénéfices communs aux peuples vietnamien et indien.Les deux dirigeants ont convenu de consolider la coopération en matière de sécurité et de défense, pilier du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Dans un contexte mondial marqué par les difficultés économiques et des perturbations des chaînes d’approvisionnement, ils ont convenu de charger les ministères, secteurs et localités des deux pays de travailler en étroite collaboration afin de compléter les avantages de chaque économie, d’éliminer les difficultés rencontrées par les entreprises et de promouvoir le commerce bilatéral.Ils ont convenu de charger les agences aéronautiques des deux pays d’envisager d’élargir l’autorisation de leurs compagnies aériennes d’augmenter la fréquence des vols directs entre les grandes villes de chacun afin de répondre aux besoins de déplacement des citoyens.Le Premier ministre Narendra Modi a pris note de la proposition de son homologue vietnamien de signer un protocole d’accord sur le commerce électronique, d’un accord de coopération économique bilatérale, ainsi que de limiter l’application des barrières commerciales aux produits de chacun, et a affirmé encourager les grandes entreprises indiennes à se renforcer au Vietnam.Les deux pays ont convenu de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement lors des forums régionaux et internationaux.Coopération économique Vietnam-Bangladesh au beau fixe