La réserve naturelle de Lung Ngoc Hoang, dans la commune de Phuong Binh, district de Phung Hiep, province de Hau Giang (Nord), s'étend sur environ 2.800 hectares. Elle préserve plus de 500 espèces végétales et animales, dont certains animaux inscrits dans le Livre rouge du Vietnam et de nombreuses plantes médicinales rares.