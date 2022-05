Bangkok (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha participera au Sommet spécial ASEAN-États-Unis, selon un communiqué publié le 10 mai par le ministère thaïlandais des Affaires étrangères.

Ce Sommet spécial ASEAN-États-Unis aura lieu les 12 et 13 mai à Washington à l'occasion du 45e anniversaire de l'établissement des relations de dialogue entre les deux parties. Ce sera l'occasion pour les dirigeants de l'ASEAN et des États-Unis de tracer les orientations futures des relations bilatérales dans les domaines tels que la réponse au COVID-19, la sécurité sanitaire, le changement climatique, le développement durable, la coopération maritime, la connectivité de la chaîne d'approvisionnement, les infrastructures vertes, le développement des ressources humaines et la sécurité humaine.

Les dirigeants discuteront de questions urgentes régionales et internationales et mettront l'accent sur le rôle central de l'ASEAN et la nécessité de promouvoir un environnement propice à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région.

L'ASEAN et les États-Unis ont établi leurs relations en 1977 et les ont rehaussées au niveau d'un partenariat stratégique en 2015. -VNA