Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha. Photo: nation thailand

Bangkok, 22 février (VNA) - Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a exprimé le 21 février, son optimisme quant à la reprise économique du pays après que la Banque de Thaïlande (BOT) a signalé une augmentation des réserves de change et que la collecte des recettes du ministère des Finances dépasse sa cible.Le porte-parole du gouvernement, Anucha Burapachaisri, a déclaré que selon un rapport de la BOT, les réserves internationales brutes s'élevaient à 225,486 milliards de dollars en janvier 2023, en hausse de 4% par rapport aux 216,632 milliards de dollars en décembre de l'année dernière.Le porte-parole a déclaré que le Premier ministre était également encouragé par le rapport du ministère des Finances selon lequel ses revenus au cours des quatre premiers mois de l'exercice 2023, d'octobre 2022 à janvier 2023, avaient dépassé l'objectif.Auparavant, le directeur général du Bureau de la politique budgétaire, Pornchai Thiraveja, avait déclaré que les revenus s'élevaient à 866,643 milliards de baths (plus de 25 milliards de dollars) au cours des quatre premiers mois, soit 12,3 % de plus que l'objectif et 10 % de plus qu'à la même période l'an dernier.Le chiffre d'affaires total des départements du revenu et des douanes au cours des quatre premiers mois de l'exercice 2023 était de 820,825 milliards de baths, soit 5,9 % de plus que l'objectif.Anucha Burapachaisri a affirmé que le Premier ministre accorde la priorité à la résolution des problèmes économiques et au maintien de la stabilité financière du pays, ajoutant que Prayut Chan-o-cha est convaincu que l'économie thaïlandaise va se relancer grâce à des mesures économiques qui ont été mises en œuvre conjointement par toutes les agences gouvernementales concernées.- VNA