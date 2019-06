Bangkok, 24 juin (AVI) - Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha a présidé une conférence de presse internationale à Bangkok le 23 juin afin d’annoncer les résultats du 34ème sommet de l'ASEAN.

Panorama du 34ème sommet de l'ASEAN. Photo : VNA



Il a déclaré que les dirigeants de l'ASEAN avaient adopté plusieurs documents importants pour construire une région de paix et de stabilité, de manière à apporter des avantages à la population.



Les dirigeants ont souligné l’importance de renforcer le pouvoir économique régional et ont convenu de conclure les négociations sur l’accord de partenariat économique global régional à la fin de l’année, aidant ainsi le bloc à contrôler les changements et l’instabilité, notamment en faisant face aux conséquences des tensions commerciales entre les principaux partenaires commerciaux de l’ASEAN.



Ils ont promis de se concentrer sur les déchets marins, les facteurs nuisibles à la santé, l’environnement de vie des habitants, ainsi que les ressources et les espèces marines.



Le sommet a adopté la Déclaration de Bangkok sur la lutte contre les déchets marins.



Le Premier ministre a annoncé que les dirigeants soutiendraient l’initiative de l’ASEAN d’accueillir la Coupe du monde 2034 et que le 35ème Sommet de l’ASEAN et les réunions connexes se tiendront en novembre prochain.-VNA