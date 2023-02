Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la conférence en ligne. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 21 février une conférence nationale en ligne sur l’accélération de l’allocation et du décaissement des investissements publics en 2023.

L’événement a également porté sur la mise en œuvre du Programme de reprise et de développement socio-économiques et de trois programmes cibles nationaux.



Les ministres, les chefs des organes ministériels et des agences gouvernementales, les présidents des Comités populaires des 63 provinces et grandes villes du pays, y ont participé.



Lors de la visioconférence, le Premier ministre a apprécié les réalisations des ministères, secteurs et localités en 2022 en termes de décaissement des investissements publics, de mise en œuvre du Programme de reprise et de développement socio-économiques et de trois programmes cibles nationaux.



Toutefois, il a indiqué que le décaissement et l'allocation des investissements publics étaient trop lents. Il a critiqué les ministères, les agences et les localités qui ont de faibles taux de décaissement et qui n'ont pas entièrement alloué les investissements publics assignés.



Selon le chef du gouvernement, la lenteur du décaissement des investissements publics est due à plusieurs facteurs, dont l’incompatibilité de plusieurs mécanismes, la hausse des prix des matières premières, le retard dans le dégagement de terrains, le manque de détermination politique… Il existe aussi des difficultés dans la mise en œuvre du Programme de reprise et de développement socio-économiques et de trois programmes cibles nationaux.