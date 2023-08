Le Premier ministre rencontre des éminents jeunes dirigeants du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï, 29 août (VNA) - Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, son épouse et sa suite ont terminé fin 29 août leur visite officielle de trois jours au Vietnam, sur invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.Au cours de cette visite, le Premier ministre Lee Hsien Loong s'est rendu au mausolée du président Hô Chi Minh pour rendre hommage au défunt dirigeant vietnamien.Le dirigeant singapourien a eu des entretiens avec le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le président de l'État Vo Van Thuong. Il a assisté à la cérémonie de bienvenue officielle organisée par le Premier ministre Chinh et s'est joint à son homologue vietnamien pour tenir des entretiens bilatéraux, assister à la signature des documents de coopération et participer à un banquet officiel. Il a également rencontré le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.Lors de ces événements, les dirigeants vietnamiens ont salué la visite du Premier ministre Lee et de la délégation singapourienne à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et du 10e anniversaire du partenariat stratégique. Ils ont décrit cette visite comme une étape importante dans le développement des relations bilatérales.Le Premier ministre Lee Hsien Loong a souligné que les relations entre les deux pays étaient florissantes et étendues à de nombreux nouveaux domaines, ajoutant que Singapour attachait de l'importance au renforcement continu des liens avec le Vietnam.A cette occasion, les deux pays ont signé sept documents de coopération.Dans le cadre de la visite, les deux Premiers ministres et leurs épouses ont assisté à une conférence sur la promotion des investissements Vietnam-Singapour, rencontré des étudiants exceptionnels de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï et engagé un dialogue avec d'éminents jeunes dirigeants des deux pays.En outre, le Premier ministre Lee Hsien Loong a également goûté à la cuisine de Hanoï et s'est promené autour du lac Hoan Kiem. Les épouses des deux Premiers ministres ont visité la coopérative Vun Art, une modèle économique collectif qui préserve et présente la culture traditionnelle, crée des emplois pour les personnes handicapées dans le quartier Van Phuc de l’arrondissement de Ha Dong à Hanoï. - VNA