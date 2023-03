Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Cambodge, Samdech Krolahom Sar Kheng. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 4 mars à Hanoï le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Cambodge, Samdech Krolahom Sar Kheng, en visite au Vietnam.



Le chef du gouvernement s’est réjoui du succès de l’entretien entre le vice-Premier ministre cambodgien et ministre de l'Intérieur, Samdech Krolahom Sar Kheng, et le ministre vietnamien de la Sécurité publique, To Lam, qui s’était tenu auparavant.



Affirmant l’importance de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans la sécurité et la défense, Pham Minh Chinh a demandé au ministère cambodgien de l’Intérieur et au ministère vietnamien de la Sécurité publique de renforcer leurs projets communs contre la criminalité.



A cette occasion, le Premier ministre a remercié les dirigeants cambodgiens pour avoir créé des conditions propices à la communauté vietnamienne dans leur pays, avant d’émettre le souhait que le Cambodge continue d’assister les Vietnamiens sur son sol et promeuve la naturalisation des personnes d'origine vietnamienne.



De son côté, Samdech Krolahom Sar Kheng a affirmé que le Cambodge se souvenait toujours du précieux soutien du Vietnam à sa lutte d’hier pour la libération nationale et au processus de développement national d’aujourd'hui.



Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant la coopération bilatérale dans l’économie. En effet, en 2022, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 10,6 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 11%. En matière d’investissement, le Vietnam compte actuellement 205 projets valides au Cambodge avec un capital total de 2,94 milliards de dollars, se classant au premier rang parmi les pays de l'ASEAN et parmi les 5 pays avec le plus grand investissement direct au Cambodge.



Estimant que les potentiels de la coopération bilatérale dans l’économie demeuraient nombreux, Pham Minh Chinh et son interlocuteur ont insisté sur la nécessité de renforcer la connectivité entre les deux pays en matière d’infrastructures, de promouvoir l’édification d’une frontière commune de paix, d'amitié, de coopération et de développement.



Les deux parties ont convenu de se soutenir dans les forums multilatéraux, de soutenir la position de principe de l'ASEAN sur la Mer Orientale, en promouvant le droit international, l’application pleine et complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), l’édification d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale substantiel, effectif et efficace, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).-VNA