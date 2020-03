Rencontre entre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le directeur général de Texhong Vietnam, Tao Hui. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 6 mars à Hanoï le directeur général de Texhong Vietnam, Tao Hui.



Lors de la rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré apprécier les activités du producteur de textile chinois Texhong au Vietnam, qui avait créé de l’emploi pour près de 20.000 personnes et fournit actuellement des matières premières à la production de textile-habillement dans le pays.



De son côté, le directeur général de Texhong Vietnam a remercié la partie vietnamienne pour ses assistances dans la prévention et dans la lutte contre l’épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19). Selon lui, ces assistances avaient favorisé le retour à la normale des activités de production de sa société. Il a annoncé que son groupe avait décidé d’élargir ses activités au Vietnam en augmentant ses investissements de 500 millions de dollars en 2020.



Pour les temps à venir, Tao Hui a déclaré que le gouvernement, les organes compétents vietnamiens, notamment ceux de la province de Quang Ninh, continuent de favoriser les activités de Texhong. Il s’est engagé à respecter les règles vietnamiennes sur la prévention et la lutte contre l’épidémie de nouveau coronavirus. -VNA