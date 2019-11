Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et Park Soo-kwan, consul général d’honneur du Vietnam dans la région de Busan-Keangnam, en République de Corée (Photo: VNA)

Busan, 24 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu Park Soo-kwan, consul général d’honneur du Vietnam dans la région de Busan-Keangnam, en République de Corée, le 24 novembre.

Le Premier ministre a hautement apprécié les contributions du consul général d’honneur à l'amitié et à la coopération entre les deux pays. En tant que consul général d’honneur du Vietnam dans la région de Busan-Keangnam et homme d'affaires, Park a œuvré pour renforcer la coopération en matière d'investissements et d'échanges commerciaux entre les entreprises de la République de Corée et ceux des localités vietnamiennes.

Soulignant le développement des relations Vietnam-République de Corée dans tous les domaines, il a déclaré que la politique de la République de Corée au regard du Sud, ainsi que le potentiel de développement du Vietnam, constituaient des conditions favorables pour les entreprises coréennes afin de promouvoir leurs activités au Vietnam.

Il a demandé à Park de continuer à promouvoir son rôle consistant à établir un lien dans les relations économiques, commerciales et d’investissement des deux pays et à soutenir la communauté vietnamienne de la région de Busan-Keangnam en particulier et de la République de Corée en général.

Le consul général d’honneur Park a pour sa part exprimé son admiration pour les progrès importants accomplis par le gouvernement et le peuple vietnamiens en matière de développement socio-économique au cours des dernières années.

Il s'est dit satisfait du développement de la coopération multiforme entre le Vietnam et la République de Corée, ajoutant que le nombre d'entreprises coréennes venant investir et de touristes au Vietnam avait augmenté.

Il s’est engagé à ne ménager aucun effort pour s’acquitter de son rôle de consul général d’honneur du Vietnam et à contribuer aux relations entre les deux pays. -VNA