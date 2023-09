Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit l' ambassadeur du Laos au Vietnam , Sengphet Houngboungnuang, le 14 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu jeudi 14 septembre à Hanoï l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Sengphet Houngboungnuang, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l’ambassadeur Sengphet Houngboungnuang pour son excellente performance au cours de son mandat et pour l'honneur de recevoir l'Ordre du Travail de première classe du Vietnam en reconnaissance de sa contribution importante à la promotion de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.



Il a également salué le diplomate et l'ambassade du Laos au Vietnam pour leur rôle de passerelle visant à accélérer efficacement la mise en œuvre des accords bilatéraux de haut niveau, contribuant ainsi à intensifier la coopération intégrale, en particulier dans des domaines clés tels que la défense, la sécurité, l'économie, la culture, l’éducation et la coopération décentralisée.



Le commerce bilatéral augmente de 10% en moyenne par an, même pendant la pandémie de COVID-19. Le Laos est également devenu la plus grande destination des investissements vietnamiennes à l’étranger, a-t-il déclaré.



Le Vietnam continuera de partager son expérience avec le Laos et de lui apporter son soutien en matière de formation du personnel, notamment l’augmentation du nombre de bourses d'études de courte et de longue terme pour les étudiants lao, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, ajoutant que le Vietnam soutenait également le Laos dans l'accomplissement de son rôle de présidence de l'ASEAN en 2024 et renforce conjointement la coopération, la solidarité et le rôle central de l’ASEAN.



Houngboungnuang, pour sa part, a affirmé son engagement à entretenir le relation « unique et spéciale » entre le Vietnam et le Laos pour les intérêts communs des deux nations et de leurs peuples.



À cette occasion, il a également adressé ses condoléances aux familles des victimes de l'incendie survenu le 12 septembre à Hanoï et de la crue éclair dans la province montagneuse de Lao Cai. -VNA