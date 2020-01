Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 31 janvier à Hanoï l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery.



Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré se réjouir des belles relations entre le Vietnam et la France avec de nombreuses visites de haut niveau ces derniers temps. A cette occasion, il a transmis l’invitation du secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, au président français à effectuer une visite officielle au Vietnam.



Concernant le nouveau coronavirus, il a affirmé que le gouvernement vietnamien avait pris des mesures rigoureuses et synchrones pour limiter la propagation du virus, assurer la transparence des informations et encourager tous les habitants à participer à la prévention et à la lutte contre l’épidémie.



Constatant le développement des relations bilatérales ces derniers temps, l’ambassadeur français a déclaré que sa prochaine mission serait de promouvoir la mise en oeuvre des accords conclus lors des visites de haut niveau entre les deux pays. Appréciant le rôle du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021, il a constaté le soutien commun de Hanoï et de Paris pour le multilatéralisme et le respect du droit international. Il a affirmé que le Vietnam avait bien assumé la présidence du Conseil de sécurité en janvier 2020, contribuant activement à la paix mondiale.



S’agissant de la Mer Orientale, le diplomate français a réaffirmé le soutien de son pays pour le respect du droit international, dont la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer de 1982.



Concernant la coopération vietnamo-française, Nicolas Warnery a souligné le grand soutien de Paris pour la ratification des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’Union européenne (UE). La France encourage le Parlement européen à les ratifier rapidement. En outre, elle souhaite coopérer avec le Vietnam dans les secteurs de la défense et de la sécurité, notamment la lutte contre la criminalité, ainsi que dans l’éducation, la santé, le gouvernement électronique, l’environnement et la culture...



Nguyen Xuan Phuc a remercié la France pour son soutien à la ratification des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE, soulignant son rôle important en Europe. Il a demandé à Paris d’accomplir rapidement les procédures nécessaires à la ratification de ces deux accords pour l’intérêt commun.



Le dirigeant vietnamien a déclaré tenir en haute estime la position de la France sur la Mer Orientale et lui a demandé de poursuivre son rôle actif et constructif dans la région. Il a également déclaré apprécier les engagements et les initiatives de la France concernant les affaires internationales et mondiales telles que le changement climatique, le dévevoppement durable, le multilatéralisme et la libéralisation du commerce.



Le Premier ministre a en outre remercié la France pous son assistance dans l’édification du portail national de la fonction publique et le développement de l’e-gouvernement. Il a par ailleurs salué la mise en oeuvre par la France de projets environnementaux au Vietnam, notamment ceux pour promouvoir la résilience aux changements climatiques. Soulignant les énormes potentiels de coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement, Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam était prêt à collaborer avec la France dans ses secteurs d’excellence, dont l’aviation. -VNA