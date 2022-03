Panorama de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 24 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence nationale en ligne avec les entreprises publiques.



La conférence, placée sous le thème « Poursuivre la réforme et l’amélioration de l'efficacité opérationnelle afin de mobiliser les ressources des entreprises publiques dans le développement socio-économique ».



Lors la conférence, le chef du gouvernement a insisté sur la grande attention que le Parti et l’Etat accordent à la réforme et à l’amélioration de l’efficacité des entreprises publiques.



Les entreprises publiques ont une position clé et constituent une force importante de l'économie publique, apportant une contribution importante à la stabilité macro-économique et à la promotion du développement socio-économique, a-t-il souligné.



Cependant, le secteur des entreprises publiques n'a pas encore bien démontré sa position et n'a pas encore été en mesure de promouvoir ses avantages, a-t-il constaté.



Afin de promouvoir le développement durable des entreprises publiques, le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur la nécessité d'identifier les problèmes dans les mécanismes et les politiques, les faiblesses de l'entreprise elle-même, afin de proposer des orientations et des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité opérationnelle.