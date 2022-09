Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors du Forum. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé vendredi matin 23 septembre à Hanoï le Forum sur l'économie coopérative et les coopératives 2022.

Ce forum est placé sous le thème « Transformation numérique - Moteur de développement de l’économie coopérative et des coopératives dans la nouvelle ère associée à la mise en œuvre de la Résolution n° 20-NQ/TW du 16 juin 2022 sur la poursuite des réformes, du développement et de l’amélioration de l'efficacité de l'économie collective dans la nouvelle période ».

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la transformation numérique est une orientation majeure du Parti et de l'Etat, ajoutant que le développement de l’économie collective bénéficie toujours d’une grande attention du Parti, de l'Etat et des partenaires du développement.

Le développement de l'économie collective est une tendance incontournable dans le contexte d'intégration internationale, en ligne avec l'économie de marché à orientation socialiste, a-t-il souligné.

Il a rappelé le contenu de la Résolution n° 20-NQ/TW du 5e Plénum du Comité central du Parti (13e mandat) selon lequel « L'économie collective est une composante économique importante qui doit être consolidée et développée avec l'économie étatique pour devenir une base solide de l'économie nationale ».

Le chef du gouvernement a exhorté le secteur de l’économie coopérative et les coopératives à changer en profondeur leurs modes de production et d'activités commerciales, et procéder à la transformation numérique pour s'adapter à la nouvelle donne du développement, ajoutant qu’il s’agit là d’une exigence urgente et irréversible.

Pham Minh Chinh a souligné que ce forum vise à évaluer les réalisations en matière de transformation numérique au niveau national, dans le secteur de l’économie collective et des coopératives en particulier. Il permet également de cerner les lacunes, les difficultés, les défis et les problèmes actuels afin de pouvoir avancer des mesures appropriées pour promouvoir la transformation numérique dans les temps à venir, contribuant ainsi au développement rapide et durable de l’économie collective et des coopératives, conformément à la Résolution n° 20-NQ/TW du 16 juin 2022. -VNA