Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national sur la transformation numérique a présidé le 12 juillet à Hanoï la 6e réunion du Comité et la Conférence de bilan des activités du premier semestre et de mise en œuvre des tâches pour la seconde concernant la transformation numérique nationale et le Projet gouvernemental de développement de l'application des données sur la population, l'identification et l'authentification électronique au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022 - 2025, avec une vision à l'horizon 2030 (Projet 06).