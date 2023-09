Californie (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu mardi 18 septembre dans la Silicon Valley, en Californie, à l’occasion de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l’Assemblée générale de l’ONU, du 17 au 23 septembre aux États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite la société Meta. Photo : VNA

La Silicon Valley est le territoire des géants de la technologie, mais aussi celui des centaines de fameuses "licornes", sans compter des dizaines d’entreprises du Fortune 1000, ces 1.000 plus grandes entreprises américaines classées par chiffre d’affaires.



Le chef du gouvernement vietnamien a visité notamment le fabricant américain de semi-conducteurs Nvidia, qui a dépassé, le 30 mai, 1.000 milliards de dollars de capitalisation, et rejoint le club très fermé des entreprises les plus valorisées en Bourse dont font partie Apple, Alphabet et Amazon.



Au Vietnam, la société cofondée par Jensen Huang qui en est le PDG, est un fournisseur dominant de matériel et de logiciels d’intelligence artificielle (IA) et a scellé sa coopération avec Viettel avec le désir de devenir un partenaire du Vietnam dans le processus d’amélioration des capacités nationales en matière d’IA.



Le chef du gouvernement a discuté avec Jensen Huang des tendances mondiales de développement de l’IA et du potentiel de coopération entre Nvidia et le Vietnam, ainsi que des suggestions pour la stratégie nationale vietnamienne des semi-conducteurs en cours d’élaboration.



Il a exhorté le groupe californien à renforcer sa présence au Vietnam et invité son PDG à se rendre au Vietnam aussi rapidement possible, dans l'espoir que Nvidia disposera bientôt d'une usine de production au Vietnam et prendra le Vietnam comme sa plate-forme en Asie du Sud-Est.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh supervise la signature de la coopération entre le ministère de l’Information et de la Communication et Synopsys. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu ensuite à la compagnie Synopsys, le premier fournisseur d’automatisation de la conception électronique (EDA) qui comptait 19.000 employés et affiché un chiffre d’affaires de 5,08 milliards de dollars en 2022



L’un de ses dirigeants, Joachim Kunkel, a rapporté que Synopsys est officiellement entré sur le marché vietnamien en 2016, et a ouvert quatre bureaux à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, et a scellé un protocole d’accord sur la formation des ressources humaines en conception de circuits intégrés au Vietnam avec le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait savoir que durant la visite d’État au Vietnam du président américain Joe Biden, le président américain et le secrétaire général Nguyên Phu Trong avaient annoncé l’élévation des relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral.



Cette tournée du Premier ministre vise à concrétiser le contenu du partenariat stratégique intégral, y compris le pilier de la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de l’éducation et de la formation.



Il a espéré que Synopsys continue d’étendre sa production et sa chaîne d’approvisionnement au Vietnam, s’adapte bien aux conditions du pays et dispose des solutions technologiques, de gestion et financières pour aider le Vietnam à promouvoir son développement rapide et durable.



Le Vietnam souhaite la bienvenue à Synopsys et aux entreprises américaines qui viennent coopérer pour un succès mutuel, apportant des avantages à la fois aux entreprises, aux deux pays et aux deux peuples, a-t-il déclaré.



En présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, Synopsys a signé deux protocoles de coopération sur le développement des ressources humaines pour la conception de circuits intégrés au Vietnam et sur le soutien au développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs.