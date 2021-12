Le Premier ministre Pham Minh Chinh à Hung Yen. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu le 23 décembre dans la province de Hung Yen (Nord) et a travaillé avec des dirigeants locaux.

Il a souligné les avantages dont Hung Yen peut profiter pour promouvoir son développement, estimant qu'il était nécessaire de faire bientôt de Hung Yen une province industrielle, agricole et de services moderne, en développement efficace, rapide et durable. La province doit continuer à développer l'infrastructure stratégique, en se concentrant sur les projets de trafic de connexion, de développement d'infrastructures numériques ; édifier une administration numérique, une société numérique, un citoyen numérique ; développer des infrastructures pour lutter contre le changement climatique ; promouvoir la réforme administrative.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec des dirigeants locaux. Photo : VNA



Des dirigeants locaux ont proposé au gouvernement, aux ministères et aux secteurs des contenus liés à la décentralisation et à l'autorisation concernant les questions d’utilisation foncière ; au choix et au remplacement des investisseurs pour mettre en œuvre les projets dans la province ; à la révision de la planification pour le contrôle des inondations...

Des représentants des ministères, des secteurs et les dirigeants provinciaux ont discuté, analysé et clarifié ces propositions ; et donné des réponses et des solutions à ces recommandations et propositions.

Le Premier ministre s'est essentiellement mis d'accord avec ces recommandations et propositions, tout en demandant au gouvernement, ministères et secteurs de se coordonner avec la province pour les résoudre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la cérémonie d'inauguration de deux travaux de circulation clés de Hung Yen. Photo : VNA



Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de remise de la décision approuvant l’investissement et du protocole d'accord sur la coopération en la matière dans la province de Hung Yen ; à la cérémonie d'inauguration de deux travaux de circulation clés de Hung Yen.

Il est aussi allé fleurir le Monument du secrétaire général Nguyen Van Linh dans la ville de Hung Yen, s’est rendu visite à des mères héroïques, à des familles des personnes ayant rendu services méritoires à la Patrie. -VNA