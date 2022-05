Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et son homologue cambodgien, Samdech Techo Hun Sen. Photo: VNA



Washington (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 11 mai (heure locale) à Washington son homologue cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, à l'occasion de sa participation au Sommet spécial ASEAN-Etats-Unis, de sa visite de travail aux Etats-Unis et aux Nations Unies.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié le rôle et les contributions du Cambodge en tant que président de l'ASEAN en 2022.



Saluant les réalisations du Vietnam dans la réponse à l'épidémie de Covid-19, la reprise et le développement socio-économique, le Premier ministre cambodgien s’est déclaré convaincu que le gouvernement et le peuple vietnamiens continueraient d'acquérir de nouveaux acquis dans le processus de Renouveau et d'intégration internationale. Il a remercié sincèrement le Vietnam pour son soutien au Cambodge qui assume la présidence de l'ASEAN en 2022.

Les deux Premiers ministres ont convenu de promouvoir l'échange de délégations de haut niveau dans l’Année d’amitié Vietnam - Cambodge, Cambodge - Vietnam 2022, d’organiser conjointement des activités significatives pour célébrer cette année le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, de s’efforcer de maintenir le développement du commerce bilatéral et des investissements réciproques, de promouvoir le tourisme, d’utiliser efficacement les postes frontaliers pour faciliter le commerce et les échanges des peuples…



Ils ont également convenu de développer les réalisations en termes de démarcation et de bornage frontaliers (les travaux concernant environ 84% de la frontière terrestre commune ont été achevés), de construire ensemble une frontière de paix et d'amitié entre les deux pays.



Le chef du gouvernement vietnamien a émis le souhait que le gouvernement cambodgien continue à faciliter le renforcement du statut juridique et la stabilisation de vie des personnes d’origine vietnamienne au Cambodge. -VNA