Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit certaines entreprises chinoises investissant au Vietnam. Photo: VNA



Nanning (VNA) - A l’occasion de sa participation à la 20e Exposition ASEAN-Chine (CAEXPO) et au Sommet d’affaires et d’investissement ASEAN-Chine (CABIS) à Nanning, province chinoise du Guangxi, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 16 septembre des dirigeants de certaines grandes entreprises chinoises spécialisées dans les technologies, les énergies et le développement d’infrastructures.



Le chef du gouvernement a rencontré des représentants de Huawei Asie-Pacifique, qui ont affirmé le souhait du groupe de devenir un partenaire pour contribuer au développement de l'économie numérique au Vietnam.



Estimant que la marge d'investissement de Huawei au Vietnam demeurait grande, Pham Minh Chinh a affirmé que le gouvernement vietnamien s'engageait à créer des conditions favorables aux entreprises chinoises en général et Huawei en particulier. Il a demandé au groupe Huawei de se coordonner de manière proactive avec les ministères, les organes et les localités pour rechercher de nouveaux projets et déployer des activités d'investissement au Vietnam de manière efficace et durable.



Le même jour, Pham Minh Chinh a rencontré des dirigeants du groupe Energy China qui met en œuvre 16 projets avec 12 coentreprises au Vietnam et un investissement total de plus de 2,2 milliards de dollars. Le groupe prévoit de rechercher des projets, d'accroître ses opérations au Vietnam, en particulier dans le dévelppement des énergies renouvelables.



Le Premier ministre a émis le souhait qu'Energy China participe davantage aux projets énergétiques. Concernant les propositions de coopération du groupe dans le domaine des énergies renouvelables, le Premier ministre a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce d’ordonner aux organes compétents de se coordonner avec les représentants du groupe afin de créer des conditions favorables pour le groupe dans le processus de recherche de nouveaux projets et de mise en œuvre d'activités d'investissement au Vietnam, selon la devise « bénéfices harmonisés, risques partagés ».



En rencontrant des dirigeants de la société China Communications Construction (CCCC), le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié la mise en œuvre réussie par la CCCC de plus de 20 projets au Vietnam dans les domaines de la construction d'infrastructures et de l'énergie.



En réponse à la proposition de la CCCC de participer au développement du chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud, de certaines autoroutes, d'aéroports, de ports maritimes ainsi que de l'énergie éolienne au Vietnam, le Premier ministre a salué l’expansion des investissements chinois au Vietnam. Il a demandé au groupe chinois de continuer à se coordonner avec le ministère des Transports, le ministère du Plan et de l'Investissement, les autres ministères et localités concernés pour développer de nouveaux projets au Vietnam.-VNA