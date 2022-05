Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 20 mai à Hanoï le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin, soulignant que Singapour est l'un des principaux partenaires du Vietnam dans la région.

Il a déclaré que la visite du président du Parlement de Singapour était très importante, contribuant à promouvoir le partenariat stratégique Vietnam - Singapour, en particulier dans le contexte où les deux pays célébreront en 2023 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 10e de leur partenariat stratégique.

Il a proposé d'intensifier les visites et les contacts entre les deux parties à tous les niveaux, de mettre en œuvre au mieux les mécanismes et accords de coopération bilatéraux, en particulier la Conférence ministérielle sur la connectivité économique entre le Vietnam et Singapour.

Il a déclaré souhaiter que l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement de Singapour continuent à soutenir et à favoriser la coopération pour la reprise et le développement économique post-pandémie.

Le chef du gouvernement a également suggéré de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la culture, du tourisme, ainsi que les échanges entre les deux peuples, etc..

Pham Minh Chinh a proposé à Singapour de partager les expériences en matière de transformation numérique, de continuer à accompagner le Vietnam dans la formation de ressources humaines, à augmenter le nombre de bourses d’études pour les cadres gestionnaires vietnamiens, à favoriser la vie, les études et le travail d’environ 13.000 Vietnamiens sur son sol.

De son côté, le président du Parlement de Singapour a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir une coopération plus forte, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la technologie..., et d’explorer de nouveaux domaines de coopération.

Il a affirmé que sur le plan législatif, le Parlement de Singapour soutenait la coopération entre les deux gouvernements, les investissements singapouriens au Vietnam, l’expansion des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) dans d'autres localités pour améliorer de plus en plus l'efficacité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont également échangé des vues sur les situations régionales et mondiales et des questions d'intérêt commun, soulignant que l'ASEAN devrait s'en tenir à sa position de principe sur la Mer Orientale, ainsi que l’importance du règlement pacifique des différends sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) et l'importance d'assurer la paix, la liberté, la sécurité et la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale. -VNA