Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité lundi 14 février le ministre britannique et président de la conférence de l’ONU sur le climat (COP26) Alok Kumar Sharma à pousser la coopération entre le Vietnam, le Royaume-Uni et d’autres partenaires dans la mise en œuvre des engagements lors de la COP26, soulignant la tâche urgente de réponse au changement climatique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre britannique et président de la COP26 Alok Kumar Sharma à Hanoi, le 14 février. Photo : VNA

Avec une approche globale, par tout le peuple et une action rapide, énergique et totale, le Vietnam participe activement et de manière proactive avec la communauté internationale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’adaptation au changement climatique, le considérant comme une opportunité de transformer le modèle de développement vers un modèle vert, circulaire et bas carbone, a-t-il déclaré.

Juste après le COP26, le Vietnam a créé un comité de pilotage national pour la mise en œuvre des engagements du pays lors de la COP26 dirigé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, et s’emploie à perfectionner le cadre juridique pertinent, à élaborer une feuille de route et à mobiliser des ressources pour investir dans les infrastructures résilientes au changement climatique.

Dans le domaine de l’énergie, le Vietnam est en train de réviser et d’achever la planification nationale de développement de l’électricité, de promouvoir le développement des sources d’énergie renouvelables, la transition vers des énergies propres de manière adaptée, durable et équitable.

Le Vietnam disposera d’un cadre légal nécessaire pour bien mettre en œuvre les engagements pris lors de la COP26, le problème restant étant de mobiliser des ressources et d’organiser leur mise en œuvre avec les besoins financiers énormes du gouvernement, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a exhorté le président de la COP26 à aider le Vietnam à se connecter avec des institutions financières capables de fournir un soutien financier au Vietnam similaire au modèle de "Partenariat international pour une transition énergétique juste" lancé par l’Allemagne, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Union européenne avec avec l’Afrique du Sud.

Il a également demandé d’aider le Vietnam à établir un marché intérieur du carbone connecté au marché international ; à créer un centre d’énergie renouvelable pour la formation des ressources humaines, le transfert de technologies et le partage d’expériences ; à internaliser les engagements pris ; à évaluer l’état actuel des émissions de gaz à effet de serre des entreprises et le potentiel éolien du pays.

Vue d’ensemble de la réception à Hanoi, le 14 février. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est réjoui du développement vigoureux du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, de la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération économique, politico-diplomatique bilatérale et de l’exploitation efficace de l’Accord de libre-échange bilatéral.

En même temps, il a remercié le Royaume-Uni et en particulier AstraZeneca pour leur soutien opportun en matière de vaccins et d’équipements médicaux au Vietnam pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Alok Kumar Sharma a loué le Vietnam pour les résultats obtenus dans la prévention et le contrôle du Covid-19, notant que les partenaires au développement ont également reconnu que le Vietnam a fait de grands progrès dans la mise en œuvre de sa campagne de vaccination.

Le ministre et président de la COP26 a hautement apprécié les engagements forts et le rôle de premier plan du Vietnam dans la région, apportant une contribution importante au succès global de la COP26 et du Pacte de Glasgow pour le climat.

Il a salué l’approche du Vietnam, les actions rapides et globales, et les efforts du gouvernement, du Premier ministre et des ministères pour s’assurer que les engagements sont mis en œuvre dans les faits.

Il a affirmé être prêt à coopérer activement et à partager des expériences avec le Vietnam pour soutenir la mise en œuvre de ses engagements, soulignant que la transition énergétique est la clé des engagements climatiques du pays car 70% de ses émissions proviennent du secteur de l’énergie. Le Royaume-Uni s’efforcera d’aider le Vietnam à accéder aux ressources financières nécessaires à ce processus. – VNA